Uğur Çelenk: “Referanduma hazırız”

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Nisan ayında yapılması beklenen referanduma parti teşkilatı olarak hazır olduklarını söyledi.

Nisan ayında yapılacak referandumda bir nevi başkanlık sisteminin oylanacağını, bu oylamadan "evet" çıkması halinde Türkiye'nin bir daha koalisyonlarla yönetilmeyeceğini belirten AK parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, "Bu oylama 2023 Türkiye'sinin yani dünyanın en büyük 10. ekonomisine sahip bir ülkenin geleceğinin oylanmasıdır. Bu ihtilallerin bir daha yaşanmayacağı her darbede bu ülkenin 50 yıl geriye gitmeyeceğinin oylamasıdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'nin şaha kalkışının oylanmasıdır" dedi.

AK Parti kadrolarının tüm birimleri ve teşkilatlarıyla bu oylamaya hazır olduğunu belirten Çelenk, "Ancak öyle anlaşılıyor ki her seçim bu milletten tokat yiyen CHP'nin seçimlere hazır olmadığı ortaya çıkıyor. CHP yetkilileri açıklama yaparak "Bir milletin geleceğinin" oylanacağını söylemiş. Evet, bir millet geleceğini oylayacaktır. Aziz milletimiz bize güvendiği için emanetini, namusunu, ekonomisini, 15 yıldır aralıksız AK Parti kadrolarına teslim etmiştir. Ne hikmetse 1950'den beri bu CHP'ye bir türlü namusunu, emanetini teslim etmiyor. CHP yetkilileri bunlara çare bulmak yerine cek, cak yaparak süslü laflar söyleyerek, milletin gönlüne girebileceğini zannediyor. CHP'liler ihtilalleri özlüyor olabilir yada koalisyonları özlüyor olabilir. Geçti o günler. Bu aziz millet sizin o özlemlerinizi tarihin tozlu sayfalarına çoktan gömdü" diye konuştu.

Başkan Çelenk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"CHP'li arkadaşımız "Bu millet sizi asla affetmeyecek" diyor. Güler misin, ağlar mısın? Zaten biz millete gidiyoruz, milletimiz evet derse anayasa maddeleri işlerlik kazanacak, milletimiz hayır derse bizde başımızın üstüne diyeceğiz kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Yani kararı aziz milletimiz verecek. Çıkmış bu millet sizi asla af etmeyecek diyor, bu ne yaman çelişkidir. Azizim siz milletimizin menfaatine olan her şeye "hayır" demeye alışmışsınız. Milletimizi de sizin gibi düşünüyor zannediyorsunuz. Milletimiz referandumda "evet" diyerek "Yeni Türkiye" kapısının sonuna kadar açılacağını, artık bundan sonra Türkiye'yi kimsenin durdurma gücüne sahip olamayacağını çok iyi biliyor. Bugün gelişmiş ve modern ülkelerin çoğu Başkanlık sistemi ile yönetilmektedir, milletimiz bunu da çok iyi biliyor. Türkiye eski koalisyonlar dönemine bir daha geri dönmeyecek, ihtilallerle bu ülkenin önü bir daha kesilmeyecektir. Milletimiz bunu da çok iyi bilmektedir. İnanıyorum ki bir millet ayağa kalkacak ve hep bir ağızdan bütün gücü ile ayağına pranga vuranlara karşı büyük bir çoğunlukla "evet" diyecektir."

"Mukaddes dinimiz İslam'a ve değerlerine hakaret ediyorlar"

Başkan Çelenk, CHP'nin "AK Parti nin Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına sürüklüyor" şeklindeki açıklamasını da eleştirerek şunları kaydetti: "Böyle diyerek aslında mukaddes dinimiz İslam'a ve değerlerine hakaret ediyorlar. Güya buna kılıf olarak Ortaçağ karanlığı diyerek milletimizi ahmak yerine koyuyorlar. Başta asr-ı saadet olmak üzere insanlığa medeniyet getiren gelmiş geçmiş tüm İslam devletlerini Ortaçağ karanlığının müsebbibi gösteriyorlar. Oysa tam tersi övündükleri Batı, Ortaçağ karanlığının ta kendisidir. Övündüğünüz Batı patrik ve papalık müessesesi ile Hristiyan birliğini kurmuşlardır. Papanın, patriğin sözünün üstüne hiçbir siyasi irade söz söyleyemez. Amerika'da, Avrupa'da seçilen başkan ve hükümetler tahrif edilmiş İncil'e göre yemin ederler, onlara tek kelime etmiyorsunuz, onların laikliği elden gitmiyor ama söz konusu Müslüman aleminin, İslam dünyasının birliği olunca ümmet olmak istiyorlar diyeceksiniz."