UGD Yönetim Kurulu, Uşak Emniyet Müdürü Ergüder’i ziyaret etti

Geçtiğimiz hafta olağan genel kurulunu yapan Uşak Gazeteciler Derneği (UGD) yönetimi, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında ziyaret etti.

Uşak Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kılınç ve yönetim kurulu üyelerini sıcak bir şekilde karşılayan Ergüder ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette konuşan Başkan Kılınç Ergüder'e kabulü ve gösterdiği nezaket için teşekkür etti. Kılınç; " Gazeteci de polis de kamu görevi yapmaktadır. Polisimiz görevini ifa ederken canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. Bunun en güzel örneğini İzmir'de yaşanan terör saldırısında Fethi Sekin ve İstanbul Beşiktaş'taki hain saldırıyı göğüsleyen polislerimiz şehit olarak gösterdiler. Bütün şehit polislerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Emniyet Müdürümüz Sayın İbrahim Ergüder nezdinde tüm emniyet teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Uşak basını olarak emniyet çalışanlarıyla herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Kılınç iletişimin iyi olmasından dolayı sorunları başlamadan çözdüklerini söyledi.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de yeni seçilen Uşak Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu'nu kutladı. Uşak emniyeti olarak basını önemsediklerini belirten Ergüder; " Halkımızın emniyeti için bütün arkadaşlarımızla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz, bu çalışmalarımızı yine gecesini gündüzüne katarak halkımıza duyuran yerel basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.