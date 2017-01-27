UEDAŞ enerji verimliliği için harekete geçti

Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle enerji verimliliğine ortak oldu.

Güney Marmara'da 2.9 milyonu aşkın müşterisiyle Türkiye'nin en büyük dördüncü elektrik dağıtım şirketi konumunda olan UEDAŞ, enerji verimliliği projesine katkı sağladı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, "Okullarda enerji tasarrufu sağlamak için oluşturulan projeye ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Birlikte hareket edeceğimiz projeyle, milli eğitimin Bursa çapındaki okullarına enerji verimliliği için uzaktan erişim programlarını kuracağız. Buda bizim için bir yatırım olmuş olacak. Mevzuatın bize izin verdiği noktaya kadar da uzaktan okuma sistemlerine geçeceğiz. Uzaktan erişimle faturaların oluşturulması, hem verilerin milli eğitimle paylaşılması noktasında süreci işleteceğiz. Sonucunun da hepimiz için hayırlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bursa'da bin 570 civarında okulun bulunduğunu ifade eden Bursa İl Milliği Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya, "Ayrıca 570 civarında ise kurum ve kuruluşlarımız var. Bir alt yapı unsuru olarak biz bu okullarımız da ciddi miktarda elektrik tüketiyoruz. Elektrikte bir alt yapı çalışması olarak tespit etmek ve otomatik olarak takip ederek analiz etmeyi hedefliyoruz. Buradan hareketle de tasarruflu bir şekilde kamu kaynağını kullanmak istiyoruz. Okullardaki elektrik alt yapısını revize edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından enerji verimliliği için protokollere imzalar atıldı.