Uçar: "Bence bir puan kazanmadık, iki puan kaybettik"

TFF 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor, Denizlispor maçının ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu.

Uçar, "İkinci yarıda oynadığımız oyundan memnunuz. İkinci yarı için tek eksiğimiz goldü. Son vuruşlarda biraz tercih hatasından istediğimiz skoru elde edemedik. Tutuk başladık, Atabey ile yakaladığımız iki pozisyon bizi kendimize getirdi. Maçı kazanacağımıza inandık ancak ikinci yarıdaki oyunu golle süsleyemedik. Denizlispor ligin en iyi deplasman takımı. Deplasman lideri. Özellikle ikinci yarıda pozisyon vermedik kendilerine. Bu bizim açımızdan sevindirici. Takımın iyi olduğunu ciddi şekilde gözlemliyoruz. Tabii ki bu tip maçları kazanmamız gerekiyordu. Bence bir puan kazanmadık, iki puan kaybettik" dedi.