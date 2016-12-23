Uçak kazalarının en büyük nedeni pilotlar

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mohammad Shahriari, İngilizce olarak "Havacılık Emniyeti" konulu konferans verdi.

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Abdullah Uzun Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda havacılık emniyetinin büyük önem taşıdığını söyleyen Shahriari, insanlar için bu alanda pek çok problem ve pek çok kazanın olduğunu belirtti. "Problemlerin büyük bölümünü oluşturan insanlar, problemleri çözecek olanlar da insanlar" diyen Shahriari, uçak teknolojilerinin ciddi gelişme katettiğini, uçak sayısının ve seyahat için uçağı kullanan yolcu sayısının arttığını söyledi.

"Uçak kazalarının yüzde 58'i pilotlardan kaynaklanıyor"

Ölümlü kaza oranlarının 1950'den 2014'e kadar önemli ölçüde düştüğünü anlatan Shahriari, uçak kazalarında hangi faktörün ne kadar etkili olduğu hakkında da bilgi verdi. Shahriari, 1960'tan günümüze kadar olan sürece bakıldığında kazaların yüzde 58'inin pilotlardan, yüzde 17'sinin mekanikten, yüzde 6'sının hava şartlarından, yüzde 9'unun sabotajdan, yüzde 10'unun ise diğer sebeplerden kaynaklandığını aktardı. Shahriari, kazaların yüzde 57.2'sinin uçakların inişi ve kalkışı sırasında meydana geldiğini belirtti. Shahriari, geçmişten günümüze kazaların rakamlara vurulduğunda pilot hataları oranında çok da değişme olmadığını söyledi. Pilotların ruhsal ve bedensel sağlığının da önemine dikkat çeken Shahriari, önce tedbir almak gerektiğini vurguladı. Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.