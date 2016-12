Tuzla’da sosyal açıdan dezavantajlı kesimin “Gönül Elleri Çarşısı” var

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2016 yılında Tuzla'da 9 bin 175 aileye yardım elini uzattı. Tuzla Belediyesi, sosyal açıdan dezavantajlı ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için her sokakta gönüllü ağı kuruyor.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 10 komisyondaki 2 bin 742 Kadın Kent Gönüllüsü ile 7 yılda 14 bin 792 aileye ulaştı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2016 yılında 112 çamaşır makinesi, 102 buzdolabı, 21 bulaşık makinası, 265 çekyat, 201 baza ve yatak, 567 ranza ve yatak, 41 çalışma masası, 165 beşik, 281 halı, 3 bin 298 adet çeşitli ev gereçleri, 15.400 koli gıda, 72.145 parça giyim, 86 hasta yatağı, hasta yürüteci 2, 191 manuel ve akülü sandalye, 132 bin 692 hasta ve çocuk bezi, 13 farklı medikal malzeme, 137 bilgisayar ve laptop, 5 bin kırtasiye seti, bin 648 okul kıyafeti ve 582 sünnet takımı yardımında bulundu. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2016 yılında toplam 9 bin 175 aileye yardım elini uzattı.

40 okulda bin 459 öğrenciye öğle yemeği

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2016 yılında engelliler ve ailelerine yönelik 2 eğitim semineri, 55 sosyal ve kültürel etkinlik düzenledi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, her hafta 6 dalda eğitim verdiği 52 engelli çocukla birlikte 2016 yılında 6. Geleneksel Engellerimiz Engel Değil Gösterisi ile bir kez daha muhteşem bir gösteriyi sahneye taşıdı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi bin 648 öğrencinin okul kıyafetini karşıladı, 5 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye etti. Gönül Elleri Çarşısı, 582 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı geleneksel şölende sünnet kıyafetlerini karşıladı. 2016 yılında 137 çocuğa bilgisayar ve laptop hediye edildi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okullarında öğlen yemeği göndermeyi sürdürdü. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 40 ilkokul, ortaokul ve lisede bin 459 öğrenciye her gün Tuzla Belediyesi Aşevi'nden öğlen yemeği gönderdi.

"Yetimlerimiz yalnız değil"

Gönül Elleri Çarşısı, yetim öğrenciler için açtığı etüt sınıflarını 2016 yılında da sürdürdü. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Şifa Kültür Merkezi ve Orhanlı Ek Hizmet Binasında 2 sınıfta 40 öğrenciye müfredatın takip edildiği bir etüt sınıfı açtı. 40 gönüllü öğretmen, sınıflarda ücretsiz eğitim verdi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2016 yılında 21. Geleneksel Yetimler Haftası iftarını düzenledi, hayırseverlerin katkılarıyla 520 yetim ve özel çocuğun bayram kıyafetlerini karşıladı.

İhtiyaç sahibi kadınlar, El Sanatları Komisyonu'nda üretiyor

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı El Sanatları Komisyonu, çarşıda kurduğu mini atölyede ihtiyaç sahibi kadınları nikah şekeri ve çeşitli ev aksesuarları yapımı konusunda eğitiyor. Üretime katılan kadınlar, aldıkları ücretle ev bütçesine katkı sağlıyor.

Komisyonlar, aileleri yakından takip ediyor

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda Yetimler Komisyonu 320 aile ve 614 çocuk, Aileyi Güçlendirme Komisyonu 526 aile, Eğitim Komisyonu bin 135 aile, Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu 30 aile, Yaşlılar Komisyonu 650 aile, Özel Çocuklar Komisyonu 265 aile, El Sanatları Komisyonu 162 aile, Çocuk ve Gençlik Komisyonu 2 bin 348 aile ve 4 bin 658 çocuk ile yakından ilgileniyor.

Tuzla Belediyesi, mağdurun yanında

Tuzla Belediyesi, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan mültecilere 2016 yılında 9, Hatay Kırıkhan'da Suriyeli sığınmacı çocukların barınacağı yetimhanenin inşaatına 8 TIR, iç tefrişatı için de 1 TIR dolusu yatak ve temizlik malzemesi gönderdi. Tuzla Belediyesi'nin sığınmacılara yaptığı toplam yardım miktarı 71 TIR'a ulaştı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle "Haydi Tuzla, Kardeşlik Vakti" temalı kampanyada Bayırbucak Türkmenleri için 4 TIR insani yardım malzemesi toplandı. Tuzla'dan Bayırbucak Türkmenleri'ne 10 TIR yardım malzemesi gönderildi.

"Her sokakta, sitede bir gönüllü olmasını hedefliyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gönüllülük ruhunun hizmet kalitesini arttığını, bunun da toplumsal bir faydaya dönüştüğünü söyledi. Kadın Kent Gönüllüleri'nin toplumun her kesimiyle iletişim kurabilme, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşma ve yardım başvurularını adil bir şekilde değerlendirme konusunda hassas davrandığını belirten Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndaki gönüllülük ruhu, toplumsal dayanışma ve paylaşmanın daha güçlü ve etkili olmasını sağlıyor. Hiçbir karşılık beklemeden topluma hizmet amacıyla gönlünü ortaya koyan Kadın Kent Gönüllüleri, gerçek hedefine ulaşan, ulaştığı kesimi mutlu eden bir ağı yönetiyor. Biz sosyal açıdan dezavantajlı her kesime, her ihtiyaç sahibine ulaşabilmek istiyoruz ve bunun için her sokakta, her sitede en az 1 Kadın Kent Gönüllüsü olmasını hedefliyoruz. İhtiyaç sahibi olup ulaşamadığımız hiç kimse kalmasın istiyoruz. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla'da hiç kimsenin yalnız ve çaresiz kalmaması için çalışıyor" dedi.