TURQUALITY programında yeni dönem

Ekonomi Bakanlığının ihracat yapan firmalara sunduğu markalaşma desteği olan TURQUALITY programı, yeni kabul edilen düzenlemelerle zenginleşti. Mal ihracatçıları için var olan 10 yıllık destek kısıtlaması kaldırılırken, pazar bazlı 5 yıllık limit getirilerek firmaların ihracat ağını ve markalaşma çabalarını farklı coğrafyalarda genişletmesi amaçlanıyor.

Ekonomi Bakanlığının 2004 yılından bu yana mal ihracatı yapan kurumlara sunduğu TURQUALITY destek programındaki 10 yıllık süre kısıtlaması kalktı. İhracatçı firmaların uluslararası markalaşma ve küresel rekabet gücünü destekleyen programdaki süre ve hibelere dair değişikliğini değerlendiren marka danışmanı Arda Sayıner, "TURQUALITY'deki 5+5 toplam 10 yıllık süresini dolduran lider Türk markaları için programın devam edebilmesi önem taşıyordu. Son tebliğ güncellemesi bu anlamda olumlu bir şekilde 10 yıllık limiti kaldırırken pazar başına zaman kotası getirdi. Kurumlar hedef pazarları özelinde 5 yıl destek alabilecek. Aynı süre içinde hedef pazar olarak belirtilmeyen ülkeler için desteklerden yararlanamayacaklar. Hedef pazarlarını genişlettikleri sürece tüm ülkeler özelinde 5'er yıl bu desteklerden faydalanabilecekler. Markaların ihracat ağını genişletmesi ve küresel marka algısını farklı coğrafyalara yayması adına çok olumlu bir değişiklik" dedi.

Rakamlarda olumlu değişim

Son tebliğ değişiklikleri ile dolar olarak belirtilen limitlerin Türk Lirası'na çevrildiği TURQUALITY programında, aynı limitlerin enflasyon rakamlarına göre de güncelleneceği belirtildi. Tüm bu değişikliklerin mal ihracatı yapan kurumlar için olduğu kadar, hizmet ihracatı yapan kurumlar için de pozitif gelişmeler sağlayacağının altını çizen Arda Sayıner, "Mal ihracatçılarına yönelik programdaki bu olumlu değişikliklerin, hizmet ihracatına yönelik tebliğine de ilerleyen dönemlerde yansıyacağını umuyoruz. Ulaştırma, eğitim, perakende, sağlık, film ve dizi yapımcılığı, bilişim, turizm ve gastronomi sektörlerine de açılan program sayesinde hizmet sektörlerinin markalaşma ve ihracat yapma potansiyellerinin artacağını ön görüyoruz. Son değişikliklerle beraber daha da avantajlı hale gelen yurtdışı reklam, PR, ofis, pazar araştırması, danışmanlık ve benzeri birçok farklı harcama kalemine dair sunulan bu desteklerin mal ve hizmet ihracatı yapan kurumlara lokomotif etkisi yapacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.