Türkiye’nin En İyi Top Cambazı Forum Gaziantep’e Geliyor

Şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep, bu hafta sonu Türkiye'nin en iyi top cambazı Eren Roi'yi ağırlamaya hazırlanıyor.

Forum Gaziantep Çocuk Kulübü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek etkinlik sayesinde futbol topu canlanacak ve ziyaretçiler keyifli vakit geçirecek. Forum Gaziantep Çocuk Kulübü,eğlenceli ve keyifli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Türkiye'nin en iyi top cambazı Eren Roi, 29 Ocak Pazar günü 15.00 - 18.00 saatleri arasında yapacağı 3 set gösteriyle Gaziantepli ziyaretçileri unutulmayacak anlar yaşatacak.

Dünyanın birçok şehrinde yaptığı gösteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eren Roi, birbirinden ilginç hareketlerle topu canlandırarak ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Her yaş grubunun merakla izleyeceği gösteri, tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Gazianteplilerin gözdesi olan Forum Gaziantep, sürprizi ve hareketi bol keyifli etkinliklere herkesin katılabileceği açıkladı.