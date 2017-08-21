Türkiye’nin en büyük balık çarşısı Antalya’da açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş., Türkiye'nin en büyük balık çarşısını Düden Park'ta açıyor. Antalya'nın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek tesisin açılışı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her biri çekim merkezi haline gelen ve kent yaşamına hareket getiren sosyal tesislerine bir yenisini daha ekliyor. Fark oluşturan konsepti, sağlıklı ve modern koşullarda sağladığı hizmet kalitesiyle Antalya'nın önemli bir eksiğini ortadan kaldıracak EKDAĞ A.Ş. Balık Çarşısı, Çarşamba günü Düden Park'ta hizmete açılıyor. Vatandaşların taze ve sağlıklı deniz ürünlerini tezgahtan seçip şık restoranlarda pişirterek yiyebileceği tesis, ucuz balığın adresi olacak. Vatandaşların, tezgahtan piyasa fiyatının altında balık alışverişi de yapabileceği tesis, hijyenik ve modern koşullarda Antalyalılara hizmet verecek.

Konsepti farkı olacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in daha önce incelemelerde bulunduğu Türkiye'nin en büyük Balık Çarşısı, yaklaşık 4.5 milyon TL bedelle tamamlandı. Daha önce el sanatları sergi ve satış alanı olarak kullanılan atıl durumdaki alanı sil baştan düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, modern mimarisi, kaliteli ve hesaplı hizmet anlayışıyla benzeri görülmemiş yeni konseptle Antalyalılarla buluşturacak. Balık Çarşısı'nda aynı zamanda et çeşitleri, pide çeşitleri ve sebze-meyve stantları, pastane de yer alacak. Açılır kapanır tente sistemi, deniz manzaralı terası, mescitleri, engelli lavaboları, ücretsiz otoparkıyla sosyal tesis tüm ihtiyaçlara cevap verecek.