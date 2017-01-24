Türkiye’nin en başarılı 2. ilçe belediye başkanı Dündar seçildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket sonucunda en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları arasında ikinci sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi'nin geride kalan 2016 yılının en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları ile Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları'nı belirlediği her yıl geleneksel olarak düzenlediği anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, ORC Araştırma Şirketi, araştırmasını 5 Ocak-20 Ocak 2017 tarihleri arasında 30 Büyükşehir'in tüm ilçelerinde toplam 19 bin 520 kişi ile "CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle gerçekleştirirken, en başarılı belediye başkanları listesinde, yüzde 52'nin üzerinde başarı oranı yakalayan belediye başkanları yer aldı.

ORC'nin yerel yönetimler düzeyinde yaptığı anket sonucunda, Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları arasında Bursa'dan sıralamaya giren tek ilçe belediye başkanı Mustafa Dündar oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yüzde 59.7'lik başarı oranıyla 2016 yılının en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları arasında ikinci sırada yer aldı. Dündar, 2015 yılında da aynı anket çalışmasında en başarılı belediye başkanları arasında yüzde 57.5'lik oy oranıyla Türkiye'nin en başarılı üçüncü belediye başkanı seçilmişti.