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Türkiye Voleybol 2. Ligi

Türkiye Voleybol 2. Ligi

Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde, Sungurlu Belediyespor sahasında Karabük Ovacıkspor'u 3-0 yendi.

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Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde, Sungurlu Belediyespor sahasında Karabük Ovacıkspor'u 3-0 yendi.

Salon: Mahmut Atalay

Hakemler: S. Kaya xx, H. Olgun xx

Sungurlu Belediyespor: Yasin xxx, Emrah xxx, B. Ezel xxx, Salih xxx, M.Enes xxx, M.Eren xxx, Yavuz xxx, Bedirhan xxx, Ahmet xxx, Mustafa xxx, Kemal xxx, Bektaş xxx, Yağız xxx, Alperen xxx

Karabük Ovacıkspor: Yusuf x, Samet x, F.Emre x, Caner xx, Yusuf xx, Doğukan x, Berkcan x

Setler: 25-14, 25-09, 25-15

Süre: 54 dk.

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