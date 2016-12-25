Türkiye Voleybol 2. Ligi
Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde, Sungurlu Belediyespor sahasında Karabük Ovacıkspor'u 3-0 yendi.
A+A-
Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde, Sungurlu Belediyespor sahasında Karabük Ovacıkspor'u 3-0 yendi.
Salon: Mahmut Atalay
Hakemler: S. Kaya xx, H. Olgun xx
Sungurlu Belediyespor: Yasin xxx, Emrah xxx, B. Ezel xxx, Salih xxx, M.Enes xxx, M.Eren xxx, Yavuz xxx, Bedirhan xxx, Ahmet xxx, Mustafa xxx, Kemal xxx, Bektaş xxx, Yağız xxx, Alperen xxx
Karabük Ovacıkspor: Yusuf x, Samet x, F.Emre x, Caner xx, Yusuf xx, Doğukan x, Berkcan x
Setler: 25-14, 25-09, 25-15
Süre: 54 dk.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.