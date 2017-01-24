Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Sürüyor

Yalova'da devam eden Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda üçüncü gün geride kaldı.

90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 45-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve +91 kiloda sporcular ringe çıktı. Turnuvada şu ana kadar 253 maç yapıldı.

480 sporcunun Yalova'da şampiyonluk mücadelesi verdiğini belirten Yalova Belediye Başkan Yardımcısı ve Boks İl Temsilcisi Dinçer İlhan, "Gençlerimizin turnuvaya olan ilgisi bizi mutlu etti. Bu kadar geniş bir katılımın yapılacağını bekliyorduk. Geleceğin şampiyonlarını, kentimizde şimdiden izleme imkanı buluyoruz" dedi.

Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın yarı final müsabakaları 27 Ocak Cuma, final müsabakaları ise 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak.