Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacağını açıkladı.
IHAAW193719-SPO/15-02-2017 - Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.
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IHAAW193719-SPO/15-02-2017 - Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı. 15.02.2017 19:37:19 TSI NNNN
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