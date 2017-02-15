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  3. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacağını açıkladı.

IHAAW193719-SPO/15-02-2017 - Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.

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IHAAW193719-SPO/15-02-2017 - Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı. 15.02.2017 19:37:19 TSI NNNN

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