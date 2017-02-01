Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Yalova Group Belediyespor evinde Akhisar Belediyesi'ni 8 sayı farkla 82-74 mağlup etti.
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Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Yalova Group Belediyespor evinde Akhisar Belediyesi'ni 8 sayı farkla 82-74 mağlup etti.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Fatih Güler xx, Ahmet Taner İbin xx, Murat Tunç xx
Yalova Group Belediyespor: Burak Şaşmaz xx 15, Mert Eken xx 15, Onur Sonsırma xx 11), İlker Tunalı xx 11, Kyle Hunt xxxx 26, Cihan Deliçay x, Onur Çalban x, Orçun Okkalı xx 4
Akhisar Belediye: Murat Can Esen x, Cenk Şekeroğlu xx 14, Reha Öz xx 10, Leemire Goldwire xx 12, Sercan Topçu xx 9, David Tyler Smith xxx 17, Serhat Uğur xx 7, Emre Özpulat xx 5
1. Periyot: 25-22 (Yalova lehine)
Devre arası: 39-47 (Akhisar lehine)
3.Periyot: 58-53 (Yalova lehine)
5 Faul İlker Tunalı (Yalova Group Belediyespor)
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