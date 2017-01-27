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Turkish Airlines EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 69-66 mağlup oldu.

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Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 69-66 mağlup oldu.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Fernando Rocha xx, Anne Panther x

Darüşşafaka Doğuş: Clyburn xx 9, Wanamaker xxx 17, Anderson x 4, Moerman xx 7, Zizic xx 4, Mehmet Yağmur x, Birkan Batuk x 3, Furkan Aldemir xx 6, Bertans xx 13, Harangody x 3

Başantrenör: David Blatt

Zalgiris: Pangos xx 14, Westermann x 6, Ulanovas xx 6, Jankunas x 6, Lima xx 11, Lekavicius xx 6, Seibutis x 2, Motum x 5, Milaknis xx 8, Kavaliauskas xx 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 14-16 (Zalgiris lehine)

Devre: 31-38 (Zalgiris lehine)

3. Periyot: 49-55 (Zalgiris lehine)

5 faulle çıkan: Pangos (Zalgiris)

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