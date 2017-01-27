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Turkish Airlines EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilci CSKA Moskova'ya 80-77 mağlup oldu.

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Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilci CSKA Moskova'ya 80-77 mağlup oldu.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez xx, Olegs Latisevs xx, Milos Koljensic xx

CSKA Moskova: Jackson xx 10, Antonov x, Higgins xx 11, Kurbanov xx 10, Hines xxx 13, De Colo xx 14, Dmitry Kulagin xx 9, Augustine xxx 6, Fridzon x 5, Freeland x, Vorontsevich xx 2

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

Anadolu Efes: Heurtel xxx 24, Paul xx 3, Cedi Osman x 3, Brown xx 11, Dunston xx 8, Thomas x 2, Honeycutt xxx 16, Doğuş Balbay x, Granger xx 8, Kirk x 2

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 25-24 (CSKA Moskova lehine)

Devre: 42-35 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 65-52 (CSKA Moskova lehine)

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