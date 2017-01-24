Türk sermayeli pizza zinciri şubelerini artıracak

Lezzeti ve kalitesi ile yemekseverlerin tercih ettiği Panino Pizza'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Turan, halkasındaki zincir sayısını çoğaltmak istediklerini ve çok yakında Kıbrıs'ta da yer alacaklarını söyledi.

Bayi adaylarından beklentilerini sıralayan Turan, "Öncelikli olarak işin başında, tüm birimlere hakim olacak biçimde bulunmak, yeniliklere açık, gelişmiş bir vizyona sahip olmak, standart ve kurallar ile çalışmaya uygun olmak, başarma ve kazanma isteği ile franchising sistemini benimsemiş olmak, müşteri ve kalite odaklı olmak bayi adaylarımızdan beklentilerimiz arasında yer alıyor" dedi Yerli sermayeli bir firma olmaktan gurur duyduklarını belirten Turan, "Panino Pizza, tanınan ve güvenilen, yüzde 100 Türk sermayeli bir firmadır. Ayrıca lezzetli, kaliteli, ekonomik ve doyurucu bir ürün yelpazesine, satın alma deneyimi ve gücüne, çağdaş mekânlarda hizmet veren, iyi bir eğitim programına ve sınırsız danışmanlık hizmetlerine sahiptir."

2017'de hedef, yüzde 40 büyümek

Turan, sağlamış oldukları yüksek kar marjı ve kazancın franchise adaylarının kendilerini tercih etmelerinin temel sebepleri arasında yer aldığını söyleyerek, "Tercih edilmemizin bir diğer nedeni ise rakiplerimize göre restoran kurulum maliyetlerimizin çok daha uygun olmasıdır" dedi. Zor bir yıl olan 2016'da yüzde 30 büyüyen firmamız, 2017'de yüzde 40 büyümeyi hedefliyor" diye konuştu.