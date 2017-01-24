Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanı:

Türk Kızılayı Bolu Şubesi Başkanı Dr. Abdullah Danışman, güvenli bir şekilde kan temin edip ihtiyaç duyulan yerlere kanı ulaştırmanın milli bir görev olduğunu ifade etti.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi Başkanı Dr. Abdullah Danışman, kan bağışı konusunda açıklama yaptı. Danışman, "Türkiye genelinde bin 300 hastaneye günlük ortalama 7-10 bin ünite kan gönderilmekte olup, bu sayı ameliyatların yoğun olduğu salı, çarşamba ve perşembe günlerinde 11 binlere kadar çıkmaktadır. Kış mevsimlerinde genellikle vatandaşlarımız kan bağışı yapmaktan çekinmektedirler. Bu ve benzer sebeplere bağlı olarak Türkiye'de 40 bin ünite olması gereken kan stok seviyesi bu yıl 20 bin ünitenin altına düşmüş ve Türk Kızılayı Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık'ın açıklamalarıyla kan bağışı seferberliği ilan edilmiştir. Kan bağışı seferberliği ile birlikte duyarlı vatandaşlarımız Türkiye genelindeki merkezlerimize kan vermek için koşmuşlardır. Allah'a çok şükür kırmızı alarm durumundan kısa sürede çıkılmış ve güvenli sınır olan 40 bine ulaşmak için önemli bir yol alınmıştır" dedi.

Danışman ayrıca, bir ünite kanın 3 kişiye hayat verdiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerde gönüllü kan bağışçılarının nüfusa oranı yüzde 5'e ulaşırken bu oran ülkemizde yüzde 3.6 civarındadır. Gönüllü kan bağışçılarının sayısındaki yetersizlik karşımıza önemli bir problem olarak çıkmaktadır. Bağışçılarımız ne kadar bilinçli olursa o kadar düzenli kan bağışı oluşacaktır. Düzenli kan bağışçısı oranın yükseltilmesi güvenli stok seviyesinin de muhafazasını sağlayacaktır. Bir ünite kanın 3 kişiye can verdiğinin ve kan bağışında bulunmanın ne kadar kutsal bir görev olduğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.