Turgutlu’da PKK sempatizanları tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü HDP üyesi 5 kişi tutuklandı.
A+A-
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü HDP üyesi 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapıp, devlet büyüklerine hakaret ve kolluk güçlerini hedef gösterdiği gerekçesiyle 24 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyet sorguları tamamlanan 5 şahıs savcılık karşısına çıktı, savcılık sorgusunun ardından şüpheli şahıslar tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.D, A.Ç, M.T, S.G ve E.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.