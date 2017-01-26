Tüp bebek Çınar için sürpriz doğum günü

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde dünyaya gelen Çınar bebek için sürpriz doğum günü düzenlendi.

Hastanede düzenlenen doğum gününe Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Tüp Bebek Merkezinde görevli doktorlar ve çalışanlar ile Çınar bebeğin anne ve babası Rabia-Selahattin Özsoy çifti katıldı.

Merkezde dünyaya ilk gelen bebeğin Çınar bebek olduğunu dile getiren Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Çinar bebeğin, Tüp Bebek Merkezi hizmete girdikten sonra geçtiğimiz yıl 26 Ocak'ta dünyaya geldiğini söyledi. Çınar bebeğin bugün 1 yaşına bastığını dile getiren Yrd. Doç. Sinan Zehir, "Tüp bebek hizmeti gerçekten çok zor bir hizmet. Çok emek isteyen bir hizmet. Hem sağlık çalışanlarının hem ailelerin uzun süre sabır göstermesi gerekiyor. En ufak hatalarda olumsuz sonuçlar çıkabilecek bir hizmettir. Bu hizmetin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz burada ilk başta hastalardan başladık. Hastalarımız öncelikle büyükşehirlere gitmek istiyorlar. Birçok merkezde değişik tedavi yöntemleri deneniyor. Umutlar kalmayınca bize geliyorlar. Biz de böyle güzel sonuçlar alınca hem biz hem aile çok mutlu oluyor. Çınar bebeğin doğum gününü kutlamak için buradayız. Bugün bizim için hem gurur verici hem de mutlu olduğumuz bir gün. Bütün ekibim iyi ki varsınız. Çınar bebeğimize de anne ve babasına sağlıklı, güzel uzun bir ömür diliyoruz. Her şey onun için çok iyi olur, gönlünce olur umarım ömrü boyunca mutlu olur" dedi.

Konuşmaların ardından Başhekim Zehir, Çınar bebek ve ailesi hep birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Mutluluklarını merkezin doktorlarıyla paylaşan Özsoy çifti, çocuklarının doğum günü pastasını doktorlarıyla birlikte kesti.