Tunceli’de karakola taciz ateşi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Haziran 2017 günü saat 08.15 sıralarında, ilimiz Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca bin 400-bin 500 metre mesafeden uzun namlulu silah ile 8-10 atım taciz ateşinde bulunulmuştur. Ateşin geldiği istikamete karakolda konuşlu bulunan silahlar ile anında karşılık verilmiş, taciz sonunda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir" denildi.

Açıklamada terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.