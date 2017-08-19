Tunceli’de çatışma: 1 asker yaralı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi kırsalında operasyonlara devam eden Jandarma Özel Hareket timi ile bölücü terör örgütü üyeleri arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'a getirildi.Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonu devam ettiği bildirildi.