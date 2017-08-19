Tunceli’de bir ev ve meyve ağaçları yandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında bir ev ile meyve ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt Köyü'nde bahçe ve bir evde meydana geldi. Yangını fark eden köylüler, müdahale etmeye başlarken Tunceli ve Nazımiye Belediyesi İtfaiye ekiplerine de haber verildi. Köylüler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir ev ile çok sayıda meyve ağacı da yandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.