Tunceli Belediye Başkanı Öner:

Kayyum olarak Tunceli Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, kenti iyi tanıdığını ve nelere ihtiyacı olduğunu bildiğini belirterek, amaçlarının hizmetin en güzelini sunmak olduğunu söyledi.

Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Olgun Öner'i, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve belediye meclis üyeleri ziyaret etti. Ziyarette konuşan Öner, "Özellikle hemşerilerimizin desteği bizim için son derece değerlidir ve benim için ayrı bir güç kaynağıdır. Tunceli'yi çok iyi tanıyorum ve nelere ihtiyacı olduğunu biliyorum. En büyük amacımız Tunceli'ye hizmetin en güzelini sunmaktır" dedi.

Yerel yönetimlerin hizmetin vatandaşa bire bir ulaşmasında en etkili birim olduğunu ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, "Yerel yönetimlerde esas olan insanların ekonomik gücüne, diline, inancına bakmadan ihtiyacını gözeterek, hizmeti götürebilmektir. İnanıyorum ki Tunceli'deki bütün kardeşlerimiz hizmetlerden en iyi şekilde yararlanacaklardır. Belediyenin imkanları en iyi şekilde vatandaşa hizmet olarak sunulacaktır. Bizim de Elazığ Belediyesi olarak gereken her türlü desteği vereceğimizi bilmenizi istiyorum. Tunceli için bölge için en hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir dönemin başladığına inanıyorum" diye konuştu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze de, halkın oylarıyla seçilen bazı belediyeler, hendek ve barikat siyaseti güderek, halka hizmet sunmadığını belirterek, başkanlığına atanan Öner'in Tunceli'ye çok hayırlı hizmetlerde bulunacağına inandığını kaydetti.

Elazığ'dan gelen heyet daha sonra Tunceli Valisi Osman Kaymak, Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Nazif Yıldırım ile Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek'i makamında ziyaret etti.