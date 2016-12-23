Tuncel, Afyonkarahisarlı gençler ile buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Serdar Tuncer ile Şiirlerle Osmanlı " programı kapsamında şair Serdar Tuncer Afyonkarahisarlı gençler ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından organize edilen program Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Program kapsamında Osmanlı sanat ve kültür mirasını yeni nesillere taşımak amacıyla Osmanlı Padişahları'nın kaleme aldığı beyitleri şiirleri ve müzik görselleri, hüzün ve tebessümle harmanlanarak Afyonkarahisarlı gençlere aktarıldı.

Program sonrasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Dr. Yunus Tortop tarafından, Tuncel'e Afyonkarahisar'ın sembolü olan mermer mozaik lale tablosu hediye edildi.