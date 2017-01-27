TÜMSİAD Konya’da Berdan Aktan dönemi

Tek liste ile gidilen genel kurulda Berdan Aktan şube başkanlığına seçildi. Törenle görevi devralan Beran Aktan, eski başkan Cemalettin Akpınar’a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek plaket verdi. Yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hizmet çıtasını daha da yukarı taşımak için hareket edeceklerini söyleyen Aktan, KOBİ başkenti Konya’da üyelerinin sorunlarına çözüm yolları arayacaklarını belirtti.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; "Berdan Aktan şube başkanı. Ahmet Serçe başkan vekili. İbrahim Bayrak, Mustafa Kara, Mehmet Şimşek, Samet Uysal ve Ali Rıza Özger başkan yardımcısı. Erol Turan, İsmail Göztepe, Sinan Arpacı, Yılmaz Akbaş, Bahri Hemek, Kemal Ünsaçan, Ahmet Fikret Bulut, Cengiz Öztürk, Mahir Yeşilyurt, M.Emin Büyükbayram, Mehmet Erdemli, Ferhat Özkan yönetim kurulu üyesi."