Tüketiciler bankalardan şikayetçi

Ticaret İl Müdürü Mustafa Kocaman, 2016 yılında tüketici kredisi, kredi kartı ve konut finansman sözleşmelerinden 9 bin 599 şikayet geldiğini söyledi.

Ticaret İl Müdürlüğü Samsun İl ve İlçeleri Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri yıllık raporlarını açıkladı. 2016 yılı içerisinde yapılan şikayet başvuruları hakkında bilgi veren Ticaret İl Müdürü Mustafa Kocaman, "2016 yılı içerisinde birimimize mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, tüketici kredisi, kredi kartı, konut finansman sözleşmeleri, taksitli, kampanyalı, kapıdan sözleşmeler, turistik devre tatil, paket tur, ayıplı mal ve hizmetlerden toplam 16 bin 989 şikayet başvurusu gelmiş olup, bunlardan 11 bin 362'si tüketici lehine, 2 bin 601'i tüketici aleyhine olmak üzere toplam 13 bin 963 şikayet başvurusunu sonuçlandırdık. Ayrıca 28 şikayet başka kurumlara sevk edilirken, 527 şikayette bilirkişi incelemesi yapılmış olup, geriye kalan 2 bin 471 şikayet başvuru dosyaları halen incelenmektedir" dedi.

Tüketicilerin daha çok tüketici kredi, kredi kartı ve konut finansman sözleşmeleri konusunda şikayet başvurularında bulunduğunu belirten Kocaman, "Mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmelerinden 2016 yılında 334 şikayet başvuru aldık. Bunların 202'si tüketici lehine, 256'sı da tüketici aleyhine olmak üzere toplam 458 başvuruyu sonuçlandırdık. Tüketici kredisi, kredi kartı, konut finansman sözleşmelerinden 9 bin 599 şikayet geldi. Bunlardan 6 bin 722'si tüketici lehine, bin 265'i tüketici aleyhine olmak üzere toplam 7 bin 987 başvuruyu sonuçlandırdık. Taksitli, kampanyalı, kapıdan sözleşmeler konusunda 76 şikayet başvurusundan 61'ini tüketici lehine, 65'i tüketici aleyhine olmak üzere 126 başvuruyu sonuçlandırdık. Turistik devre tatil, paket tur şikayetlerinden de 27 başvurudan 20'sini tüketici lehine sonuçlandırırken, tüketici aleyhine sonuçlanan bulunmamaktadır. Ayıplı mal ve hizmetlerden ise 6 bin 953 şikayet başvurusundan 4 bin 357'sini tüketici lehine, bin 15'ini tüketici aleyhine olmak üzere 5 bin 372 başvuru sonuçlandırıldı" diye konuştu.

En fazla şikayetin 6 bin 394 başvuru ile İlkadım ilçesinden geldiğini ifade eden Kocaman, "Diğer ilçelere baktığımızda Samsun merkezden 371, Alaçam'dan 394, Asarcık'tan 59, Atakum'dan 2 bin 895, Ayvacık'tan 38, Bafra'dan bin 706, Canik'ten bin 712, Çarşamba'dan bin 45, Havza'dan 224, Kavak'tan 210, Ladik'ten 107, 19 Mayıs'tan 245, Salıpazarı'ndan 32, Terme'den 363, Tekkeköy'den 813, İlkadım'dan 6 bin 394, Yakakent'ten 167 ve Vezirköprü'den de 214 olmak üzere toplam 16 bin 989 şikayet başvurusu yapılırken, bunlardan 13 bin 948'i sonuçlandırılmıştır. Geri kalan 3 bin 41 şikayet başvuruların ise sonuçlandırılma çalışmaları devam etmektedir" şeklinde konuştu.