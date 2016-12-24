Konya1 °C
SON DAKİKADoğu Türkistan’ın acı günü

  1. HABERLER

  2. 3. SAYFA

  3. TSYD lokalinde yangın çıktı 
TSYD lokalinde yangın çıktı 

TSYD lokalinde yangın çıktı 

TSYD Konya Şubesi lokalinde yangın meydana geldi

A+A-

Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Konya Şubesi’nde sabaha karşı yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında dernek lokali kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı.  TSYD Konya Şube Başkanı Recep Çınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TSYD Konya'ya nazar değdi. Tek tesellimiz can kaybı yok” dedi. Konya ASKF de, TSYD’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.