TSYD lokalinde yangın çıktı 

Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Konya Şubesi’nde sabaha karşı yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında dernek lokali kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı. TSYD Konya Şube Başkanı Recep Çınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TSYD Konya'ya nazar değdi. Tek tesellimiz can kaybı yok” dedi. Konya ASKF de, TSYD’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.