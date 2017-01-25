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  3. TSK: “DEAŞ’lı teröristlerle girilen çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı”
TSK: “DEAŞ’lı teröristlerle girilen çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı”

TSK: “DEAŞ’lı teröristlerle girilen çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, 1 askerin şehit olduğunu,...

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak saat 17.00 sularında El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yararlılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı.

Yapılan açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmeti kederli ailesine, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize baş sağlığı ve sabır; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

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