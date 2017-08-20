Troy Air Fest’te korkutan uçak kazası: 1 yaralı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Troy Air Fest'in son gününde, festival alanına mecburi iniş yapan ve tekeri çukura giren uçak ters döndü. Kazada uçak pilotu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Troy Air Fest'in son günüde akşam saatlerinde uçak pilotu Mustafa Gürer (50), motoru arızalı olan Virus tipi tek motorlu 2 kişilik uçağı deneme amaçlı havalandırdı. İniş sırasında arızalanan uçak, pist yerine ileride bulunan festival alanına mecburi iniş yaptı. Bu esnada ön tekerleği engebeli arazide bulunan çukura giren uçak ters döndü. Uçak pilotu Mustafa Gürer kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, uçakta maddi hasar meydana geldi.

İlk müdahale AFAD'dan

Olası kaza ve acil durumlara karşı festival alanında bulunan Çanakkale AFAD arama ve kurtarma ekibinin müdahalesi ile uçaktan yaralı olarak çıkarılan pilot, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD ekibince uçağın düştüğü bölge emniyet şeridi ile çevrilirken olay yerinde bulunan Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz; AFAD arama ve kurtarma ekibince olaya hemen müdahalede edildiğini, yaralı olarak uçaktan çıkarılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun olası kafa travmasına karşı sağlık ekiplerince müşahede altında tutulduğunu ve uçağın düşme nedeni ile ilgili araştırma başlatıldığını ifade etti. Uçak pilotu Mustafa Gürer, Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, 4 gündür süren havacılık festivaline gönüllü olarak katılan uçak pilotları burada etkinlik boyunca, küçük çocukları sevindirmek amacıyla uçuş gerçekleştiriyor. Kazanın yaşandığı uçakta pilot Gürer'in dışında herhangi birinin olmaması büyük sevinçle karşılandı.