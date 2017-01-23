Tren kazasında yaralı sürücü hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tren ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi'nde yaşanan kazada iddiaya göre babasına ait otomobilin anahtarını izinsiz alarak kardeşleri ile dedesinin evine gitmek isteyen M.A.A.'nın (17) kullandığı otomobil, kontrolsüz hemzemin geçitten geçerken yük treninin altında kaldı. Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen lise öğrencisi M.A.A. ile kardeşleri Senanur (7) ve Atakan A. (12) hastaneye kaldırıldı. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan sürücü M.A.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kardeşi Atakan A.'nın ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.