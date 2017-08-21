Traktör devrildi: 1 ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Delifakı Karadut köyünde Şevket Yıldız (73) yönetimindeki 79 AJ 355 plakalı traktör, arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.