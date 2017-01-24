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Trafik polisi, toplu taşıma araçlarına sivil binip, ihlal yapanlara ceza yazıyor

Trafik polisi, toplu taşıma araçlarına sivil binip, ihlal yapanlara ceza yazıyor

Konya'da trafik polisleri, toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetle yolcu gibi binip, trafik kuralı ihlali yapanlara ceza yazıyor.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde toplu taşıma minibüs, otobüs ve taksilere  sivil kıyafetle yolcu gibi binip, trafik kuralı ihlali yapanları tek tek belirliyor. Ardından ihlali gerçekleştiren sürücüler, uygulama noktasında durdurulup, sivil kıyafetli polisin belirlediği ihlaller üzerinden gerekli para cezası uygulanıyor. Kampüs- Alaaddin hattındaki bir minibüse yolcu gibi binen sivil kıyafetli polis, sürücünün cep telefonuyla konuştuğunu, kırmızı ışık ihlal yaptığı, fazla yolcu bindirdiğini belirleyip, sürücüye toplamda 376 lira para cezası uyguladı.  Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın farklı güzergahlarda sürekli uygulanacağını belirtti.


 

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