Trabzonspor, Rodellaga’yı KAP’a bildirdi
Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Hugo Rodellaga'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
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Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Hugo Rodellaga'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililer bir süredir gündemlerinde olan Hugo Rodellaga transferinde sona yaklaştı. Trabzonspor'un Rodellaga transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."
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