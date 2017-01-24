Trabzonspor, Rodellaga’yı KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Hugo Rodellaga'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer bir süredir gündemlerinde olan Hugo Rodellaga transferinde sona yaklaştı. Trabzonspor'un Rodellaga transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."