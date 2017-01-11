Trabzonspor, Olcay Şahan’ı borsaya bildirdi
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi.
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Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi.
Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transfer ile gili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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