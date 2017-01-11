Konya-7 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Trabzonspor, Olcay Şahan’ı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Olcay Şahan’ı borsaya bildirdi

Trabzonspor, Olcay Şahan’ı borsaya bildirdi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi.

A+A-

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transfer ile gili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.