Trabzonspor kupaya veda etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor'un Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Trabzonspor kupaya veda etti.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor'un Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Trabzonspor kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor, deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, ikili averajı Gümüşhanespor'a kaptırarak kupaya veda etti.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Atiker Konyaspor'un ardından Gümüşhanespor da adını bir üst tura yazdırdı.
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