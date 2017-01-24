Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor'un Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Trabzonspor kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor, deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, ikili averajı Gümüşhanespor'a kaptırarak kupaya veda etti.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Atiker Konyaspor'un ardından Gümüşhanespor da adını bir üst tura yazdırdı.