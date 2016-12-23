Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında sahasında Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 20.00'de sarı-lacivertlilerle karşılaşacak olan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kızılcabölükspor maçında forma giyen oyuncular hafif bir antrenman yaparken, diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.