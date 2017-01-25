Trabzon’da FETÖ soruşturmasında 4 avukat adliyeye sevk edildi
Trabzon'da avukatlara yönelik sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında bir haftadır gözaltında bulunan 7 avukattan 4'ü bugün adliyeye sevk edildi.
Trabzon'da avukatlara yönelik sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında bir haftadır gözaltında bulunan 7 avukattan 4'ü bugün adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY şüphesi ile gözaltına alınan 7 avukattan 4'ü bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 avukattan İ.E. tutuklanırken B.A. L.S. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 3 avukatın sorgusu Emniyette sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan yine aynı operasyonlar kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte açığa alınan ve gözaltında bulunan 3 memurda bugün adliyeye sevk edildi. Kaşüstü Adliyesinde hakim karşısında çıkan 3 memurdan İ.Ş. savcılıktan serbest kalırken, S.Y. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Y.A. ise tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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