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Trabzon’da 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Trabzon’da 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe mahallesinde dün gecenin soğuk olması nedeni ile sobaya kömür atan bir ailenin 5 ferdi karbonmonoksit gazından etkilendi. Gaza maruz kalanlar arasından 3 yaşındaki ikiz kardeşlerin de olduğu öğrenilirken adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından 5 kişilik aile hastaneye sevk edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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