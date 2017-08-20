Tosya Güreşleri Kırkpınar’ı aratmadı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 20.'si düzenlenen Geleneksel Kültür ve Pirinç Festivali bünyesinde yapılan Yağlı Güreşler Kırkpınar'ı aratmadı. Tosya ilçesindeki güreşler toplam 400'ye yakın güreşçinin katılımıyla başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 20.'si düzenlenen Geleneksel Kültür ve Pirinç Festivali bünyesinde yapılan Yağlı Güreşler Kırkpınar'ı aratmadı.20. Geleneksel Tosya Yağlı Güreşleri programına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ile güreş ağası Mehmet Şen katıldı. Protokol ve güreş ağası vatandaşlarla, güreşçileri selamladıktan sonra güreş müsabakalarına geçildi.

Yaklaşık 400 güreşçinin katıldığı güreşlerin finalinde geçen yılın Kırkpınar şampiyonu Recep Kara ile geçen yıl Tosya Güreşlerinin şampiyonu olan Serhat Balcı karşılaştı. Mücadele yaklaşık 30 dakika sürdü. Recep Kara, rakibini tuş ederek 2017 yılı Tosya Yağlı Güreşlerinin şampiyonu oldu. Ayrıca güreşlerde başaltı birincisi Şahin Bilici, Büyük orta boy birincisi Alpaslan Temizce, küçük orta boy birincisi Vural Aslan, Deste büyük boy birincisi Yavuz Ayaz, Tozkoparan'da Emre Can Demirel, Teşvik "de Emre Yazıcı ve Murat Doğan birinci oldu.

Güreşlerde yaklaşık 430 kilogram yağ kullanılırken dereceye girenlere para ödülü verildi.