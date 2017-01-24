Toroslar Belediyesi’nin aşçılık kursuna Almanya’dan destek geldi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin, istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Gastronomi (Aşçılık) ve Servis Elemanı kursuna Almanya'dan destek geldi. Bir Alman firmasının temsilcisi Marco Lietz, projeye hibe desteği sağlamak ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Mersin'e geldi.

Toroslar Belediyesi'nin Gastronomi (Aşçılık) ve Servis Elemanı yetiştirme kursuna destek vermek üzere Kente gelen BILDUNGSWERK (BIWE) firmasının temsilcisi Marco Lietz'i, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve Proje Koordinatörü Ahmet Ata ağırladı. Sequa Firması Proje Koordinatörü Mersin Sorumlusu Abdi Kurt'un da katıldığı ziyarette Marco Lietz, ilk olarak kentteki yemek firmalarını gezdi. Daha sonra Toroslar Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde verilen Gastronomi (Aşçılık) ve Servis Elemanı yetiştirme kursunda eğitim gören kursiyerlerin hem teorik hem de pratik eğitimlerini izleyen Lietz'e, Başkan Tuna'nın da katıldığı öğle yemeğinde yine kursiyerlerin hazırladığı Osmanlı yemekleri ikram edildi.

Yemeğin ardından, birinci etapta 3,5 ay süren kursları başarıyla tamamlayan 30 kursiyere Başkan Tuna ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi. Burada bir konuşma yapan Tuna, kursları tamamlayan kişilerin iş ve istihdam hayatına katılacak olmalarının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Toroslar Belediyesi olarak hazırladıkları ilk Avrupa Birliği (AB) projelerine 2005 yılında aşçılık ve iklimlendirme branşında açtıkları kurslarla başladıklarını anımsatan Tuna, bu kurslardan 60 kişinin aşçılık eğitimi aldığını, projenin sürdürülebilirliğini Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) yaptıklarını söyledi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ni inşa ederken, bin kişiye yemek verilebilecek bir salon ve profesyonel bir mutfakla bezediklerini anlatan Tuna, "Bu yerimizde aşçılık branşını daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve daha fazla aşçı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 2005 yılında yapılan ilk projemizin sonunda kursiyerlerimiz bize kızarmış dondurma ikram etmişlerdi. Bugün de kursiyerlerimizin hazırladığı hünkar beğendi ve Osmanlı pilavı ile yanında taçlandırdıkları soğuk mezelerin tadına baktık. Ellerine, yüreklerine sağlık. Soğan doğramasını bile bilmeyen kursiyerlerimiz buraya gelip 5 ülkenin mutfağından sunum yapabilecek bir duruma geldiler. Bu insanlarımız aldıkları bu belgeyle inşallah girişimcilik kurslarını da tamamladıktan sonra kendi iş yerlerinde hizmet verecekler ve ev ekonomilerine de katkıda bulunacaklar" dedi.

Kursların devam edeceğini bilgisini de veren Tuna, projeyi desteklemek üzere Mersin'e gelen Marco Lietz'le gerekli görüşmeleri yaptıklarını kaydederek, "Alman ekiple görüşmelerimizi yapıyoruz. Özellikle gastronomi branşında birlikte proje üreteceğiz. İşi profesyonel yapan işletmeler ve Lokantacılar Odası'yla ortak projelerimizi de inşallah önümüzdeki günlerde uygulayacağız" diye konuştu.