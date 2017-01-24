Topçam’da ikinci ünite devreye alındı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 400 milyon lira harcanarak inşa edilen Topçam Barajı'nda ikinci ünitede de enerji üretmeye başladı.

2002 yılında inşaatı başlayan ve 2008 yılında 122 metre gövde yüksekliğiyle enerji üretimine hazır hale getirilen barajda enerji üretimi için yüklenici firma tarafından başlatılan türbin imalatı ve montajlanması çalışmaları 2016 yılında tamamlanabildi. Türbin ve diğer ünitelerin tamamlanması, derivasyon tünellerinin yeniden düzenlenmesi üzerine Topçam Barajı'nda ilk enerji 21 Aralık 2016 tarihinde üretilmeye başlandı. 3 üniteli Topçam HES'in birinci ünitesinin işleme alınmasıyla günlük ortalama 20 MW enerji üretim gerçekleşti. Üretimin başarıyla sonuçlanmasıyla birinci ünite genel üretim ağına bağlandı.

Topçam Barajı'nın ikinci ünitesi de 22 Ocak 2017 günü üretime alındı. Deneme üretiminin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte üretime alınan ikinci ünitede günlük ortalama 20 MW enerji üretilmesi planlanıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık, 3. ünitenin Şubat ayı sonlarında üretime alınacağını ve Topçam Barajı'nın bir süre sonra tam kapasite enerji üreteceğini açıkladı. Ahmet Kanık, "400 milyon TL'ye mal olan, 133 metreküp su depolayacak Topçam Barajı ve 3 üniteden oluşan, toplamda 60 MW güce sahip olan Topçam HES, yıllık 198.5 milyon kilovat saat enerji üretimi yaparak ülke ekonomisine yılda yaklaşık 60 milyon TL katkı sağlayacaktır" dedi.