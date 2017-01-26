Tombalacılara 10 bin lira ceza

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kumar operasyonunda tombala oynadıkları belirlenen 42 kişiye yaklaşık 10 bin TL idari para cezası kesildi.

Yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokakta faaliyet gösteren E.D. isimli dernekte tombala tabir edilen kumar oyununun oynatıldığı bilgisi alınması üzerine alının arama ve el koyma kararı alındı. Bunun üzerine dün gece saat: 21:30 sıralarında bahse konu derneğe baskın düzenendi ve yapılan aramada, dernek içerisinde bulunan bir adet tombala makinası, bir adet kamera, bir adet fan makinası, çok sayıda tombala pulu, ve tombala kağıdı, muhafaza altına alındı. Ayrıca tombala oynayan 42 şahsa ilgili kanun maddesi gereğince kumar oynamaktan 227'şer TL idari para cezası uygulandı, dernek sorumlusu A.Ş. ve gözcülük yapan C.B. isimli şahıslar hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca dernek içerisindeki A.C.K. isimli şahıs da, yapılan GBT sorgulamasında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, basit yaralama, hakaret ve tehdit olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı tespit edilerek yakalandı.