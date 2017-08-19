Tolga Ciğerci, kariyerinde ilki yaşadı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Tolga Ciğerci, Süper Lig'de ilk iki hafta rakip fileleri iki kez havalandırdı. Ciğerci, kariyerinde de ilk kez iki hafta üst üste gol attı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Tolga Ciğerci, 2017-2018 sezonuna muhteşem başladı. Geçtiğimiz sezon 24 Süper Lig ve 1 de Süper Kupa maçında forma giyen başarılı oyuncu, bu müsabakalarda gol atma başarı gösterememişti. Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında golle tanışan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci haftada sarı-kırmızılıların Osmanlıspor ile deplasmanda oynadığı maçta 56. dakikada takımına 1 gol kazandırdı.

Başarılı futbolcu, bu performansıyla kariyerinde bir ilki de yaşadı ve üst üste iki hafta gol atma başarısı gösterdi. Tolga, geçtiğimiz sezon başında Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'den Galatasaray'a transfer olmuştu.