TOKİ’den İstanbullulara müjde

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de mahalle konsepti ile orta gelirliler için inşa edilen bin 892 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı.

Dar gelirli, hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "İstanbul'da Kayaşehir'deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelir katmanı için ürettiğimiz bin 892 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı, satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız 144 bin TL- 477 bin TL arasında, imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler" açıklamasında bulundu.

"Mahalle kültürü canlanıyor"

İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konutun "Mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, "Hepimizin aradığı, bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği, semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, "mahalle kültürü" kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir'de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede; içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük" ifadelerini kullandı.

Başvuru şartları

Başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini kaydeden Turan, "Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları 3 kategoride gerçekleştirilecek. Bu kategoriler; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 31.12.2015 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması, bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir" diye konuştu.

Başvurular Eylül'de kura Ekim'de

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin başvurularını 05 Eylül - 20 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin İstanbul'daki bütün şubelerine 5 bin TL başvuru bedelini yatırarak yapabileceklerini söyledi. Satılacak konutların satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli - 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ve 144 ay vade seçenekleriyle gerçekleştirilecek. Satılacak konutların satış bedelleri 144 bin 755 TL'den başlıyor. En düşük konut taksiti ise aylık 603 TL. Konut kuraları ise 04 Ekim 2017 tarihinde noter huzurunda yapılacak.