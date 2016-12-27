Tokat’ta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda saat 23.30 sıralarında Iğdır'dan İstanbul'a seyir halinde olan Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsü, Reşadiye ilçesi girişindeki kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen Yasin Duran Esen'in kullandığı 58 BJ 105 plakalı özel bir firmaya ait elektrik bakım arıza aracı ile çarpışmıştı. Kazada Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esen hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan kamyonette bulunan Gökhan Yılmaz da sevk edildiği Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir elektrik dağıtım firmasında çalışan iki arkadaştan geriye birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı.