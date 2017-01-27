Tokat’ta kar nedeniyle mahsur kalan kadın hasta kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan kadın hasta, 3 saatlik çalışma sonucu yolun açılmasıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa'ya bağlı Engelli köyünde oturan evli ve iki çocuk annesi Gülhanım Demirkıran (56) gece geç saatlerde rahatsızlandı. Demirkıran'ın yakınları 112'yi aradı ancak ambulans köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanması yüzünden köye ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekipleri Tokat Valiliği İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için çalışma başlattı. Demirkıran'ın akrabaları da köyde durumu gittikçe kötüleşen kalp hastası kadını ambulansa ulaştırmak için minibüsle yola çıktı. Köylüler güçlükle birkaç kilometre yol aldıktan sonra kara saplanan minibüsün yolunu küreklerle açarak hastayı sağlık ekiplerine ulaştırmaya çalıştı. Köylülerin Gümüşalan köyü Hodaypınarı mevkisine kadar getirmeyi başardığı hasta kadın, İl Özel İdare ekiplerinin yolu açması ile kurtarıldı. Demirkıran, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.