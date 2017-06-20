Tokat İl Özel İdaresi araç filosunu yeniliyor

Tokat İl Özel İdaresi tarafından 2 milyon 148 bin TL'ye alınan 6 adet kamyon araç parkına kazandırıldı.

İl Özel İdaresi bahçesine çekilen kamyonlar İl Özel İdarei Genel Sekreter Recep Gökçe ve İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer'inde katıldığı törenle hizmete başladı.

İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, daha iyi hizmeti sunabilmek için eski olan araçları yenilediklerini ifade ederek,"Araç filomuz her geçen gün yeniliyoruz. Araçlarında alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah, güzel hizmetlerde kullanmayı nasip etsin inşallah" dedi.