Tır ile otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

İzmit-Kandıra yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında İzmit-Kandıra yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrü Y. idaresinde ki 41 KCK 207 plakalı araç sollama yaptığı esnada Sebahattin K. idaresindeki 54 UF 276 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrasında 2 araç da maddi hasar meydana gelirken 41 KCK 207 plakalı aracın şoförü Şükrü Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilirken jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.