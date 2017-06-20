TİKA ve ADEKSAM mensupları, Makedonya’da iftarda bir araya geldi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Abdülhakim Hikmet Doğan (ADEKSAM) mensupları, Makedonya'da iftar programında bir araya geldi.

TİKA ve ADEKSAM mensupları, Makedonya Gostivar'da iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, TİKA Doğu Avrupa ve Balkanlar Dairesi Başkanı Mahmut Çevik ile Makedonya Anayasa Mahkemesi Hakimi Salih Murat katıldı.

TİKA'nın Makedonya'daki faaliyetlerine ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan TİKA Makedonya Koordinatörü Aytekin Ayden, "TİKA Makedonya'da 2006 yılında faaliyetlerine başladı. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 500'ün üzerinde projemiz mevcut. 2017 yılının sonuna kadar da 600 projeyi yakalayacağız. TİKA proje ve faaliyet alanında öncelikle Makedonya'da ecdadımızın yadigarı bu bölgede ve Osmanlı eserlerinin restorasyonu konusunda ve gelecek nesillere aktarılması konusunda geçtiğimiz dönemlerde beş büyük Osmanlı camisinin restorasyonunu tamamlayarak buradaki Müslüman halkın hizmetine sunmuştur. Bugün devam eden 3 restorasyon projemiz mevcut. Üsküp'te Alaca Camii, Sultan Murat Camii ve Saray Hüseyin Şah Camii'de restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu 3 restorasyon projesinin yanı sıra Debre Fatih Sultan Mehmet Camii, Hüsamettin Paşa Camii ve Üsküp'te bulunan Murat Paşa Camii restorasyonu projeleri, yakın zamanda çalışmalarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

İnşaat sektörünün yanı sıra başka alanlarda da faaliyetlerde bulunduklarının altını çizen Ayden, "TİKA burada eğitim, sağlık ve özellikle kamu personelinin, kamu kurumlarının teknik donanımlarının arttırılması noktasında da faaliyet göstermektedir. 2006 yılından bugüne kadar 35 ilköğretim okulu ve lisede inşaat faaliyetleri tamamlanıp eğitim hizmetine sunulmuştur. Burada yaşayan nesillerin sağlıklı ortamda eğitim almaları sağlanmıştır.

Sağlık alanında hastanelerin ve sağlık ocaklarının tadilatları, yeniden inşaları ve tüm tadilat ve inşa edilen sağlık merkezlerinin ekipman desteği de Başkanlığımızca gerçekleştirilerek burada yaşayan halka daha sağlıklı ortamda sağlık hizmeti almaları sağlanmaktadır. TİKA olarak bu sektörlerin dışında tarım alanında yürüttüğümüz projeler var. Özellikle Doğu Makedonya'da soydaşlarımızın yaşadığı bölgelerde gerçekleştirilen arıcılık projesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün 21 aileye ekipman dağıtılmış, eğitimler verilmiş ve bu aileler yılda 3-5 bin Euro aralığında gelir elde etmektedir. Bir diğer proje de yine Doğu Makedonya bölgesinde meyvecilik alanında. Meyve fidanları dağıtılmış ayrıca da 560 aileye sera dağıtımı yapılarak bölge halkına önemli bir gelir kapısı açılmıştır. 2015 yılı içinde ve 2016 yılında meydana gelen sel felaketinde bu g-bölgelerde hem gıda yardımı yapılmış, hem de beyaz eşya ve diğer malzemeler dağıtılarak selden etkilenen insanlara destek olunmuştur" ifadelerini kullandı.

2005 yılından bugüne kadar Makedonya'da 800'e yakın proje uygulandığının altını çizen TİKA Doğu Avrupa ve Balkanlar Dairesi Başkanı Mahmut Çevik, şu açıklamalarda bulundu:

"TİKA'nın Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirmiş olduğu projeler çerçevesinde Makedonya'da 2005 yılından itibaren süren faaliyetlerimiz kapsamında 800'e yakın proje uyguladık. Balkanlarda 5 bine yakın proje hayata geçirmiştik. Amacımız bu bölgede yaşayan insanlar arasında kalıcı barışı sağlamak, toparlanma sürecine giren kardeş ülkelere destek olunması ve Türkiye'yle olan ilişkilere katkı sağlanmasıdır. Bugün uyguladığımız sivil havacılık alanındaki faaliyetimizle birlikte bir eğitim, sağlık, kültürel alanda ve altyapıların geliştirilmesi alanında projelerimizi Makedonya'da hayata geçirmiş bulunmaktayız."